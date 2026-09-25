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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خريطة أسعار الخضار اليوم.. ارتفاعات جديدة في البامية والكوسة والليمون

الخضار
الخضار
رحمة سمير

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات السوق، وسط تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض في عدد من الأصناف، بينما استقرت أسعار أصناف أخرى.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الطماطم والبطاطس

سجل سعر كيلو الطماطم بين 7.5 و17.5 جنيه، بينما تراوح سعر البطاطس بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

أسواق الخضار والفاكهة

البصل بأنواعه

تراوح سعر كيلو البصل الأبيض بين 13 و17 جنيهًا، بينما سجل البصل الأحمر بين 13 و16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن السعر السابق.

الكوسة والباذنجان

بلغ سعر الكوسة بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، بزيادة 4 جنيهات عن السعر السابق.

وسجل الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا، بينما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا.

أما الباذنجان الأبيض فسجل بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

الخضار والفاكهة

أسعار الفلفل

تراوح سعر الفلفل الرومي بين 8 و14 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الفلفل الحامي بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن السعر السابق.

وبلغ سعر الفلفل الألوان بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الملوخية والبامية

تراوح سعر الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بينما سجلت البامية بين 25 و40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن السعر السابق.

أسعار الخيار

سجل الخيار الصوب بين 15 و18 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

اسعار الخضار

الثوم والليمون

تراوح سعر كيلو الثوم بين 25 و45 جنيهًا، بينما سجل الليمون البلدي بين 10 و25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن السعر السابق.

وسجل الليمون الأضاليا بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

 

ويُعد سوق العبور للجملة من أبرز الأسواق التي ترصد حركة تداول الخضراوات والفاكهة في مصر، وتنعكس أسعاره على مستويات البيع لدى تجار التجزئة، مع اختلاف السعر النهائي للمستهلك بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتداول. وتواصل الأسعار التحرك بصورة متفاوتة وفقًا لمستويات المعروض والطلب وحجم الإنتاج.

الخضار أسعار الخضار خريطة أسعار الخضار والليمون والكوسة

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