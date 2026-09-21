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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تتوسع في زيادة المساحات الخضراء وتجميل الطرق والميادين

اتحضر للأخضر
اتحضر للأخضر
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة للتوسع في زيادة المساحات الخضراء وتجميل المحاور والطرق والميادين من خلال دعمها بالأشجار والنخيل والشجيرات والنباتات المزهرة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بجودة البيئة.

وفي هذا الإطار نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتنسيق مع الأحياء عددًا من أعمال التشجير والتجميل بعدد من المناطق، شملت الجزيرة الوسطى بشارع النيل الأبيض بميدان لبنان ودعم شارع ترسا بالمزروعات والنخيل والأشجار إلى جانب شوارع إيران والسودان والنيل والتحرير وميدان الثورة وميدان الجمهورية وشارع وزارة الزراعة بنطاق حي الدقي بالإضافة إلى الجزيرة الوسطي بشارع أحمد عرابي بنطاق حي العجوزة.


كما شملت الأعمال دعم عدد من المواقع بالأشجار والشجيرات والنباتات المزهرة من بينها منطقة تقاطع شارع أحمد عرابي مع الطريق الجديد بالمطار بنطاق حي المنيرة الغربية وشارع خاتم المرسلين وأحواض أمام المعهد العالي للفنون بنطاق حي العمرانية، والمثلثات أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق حي الطالبية إلى جانب تشجير محيط ترعة المريوطية.


وفي نطاق حي جنوب الجيزة تضمنت الأعمال استكمال رفع النخيل الجاف واستبداله بنخيل جديد بشارع البحر الأعظم فضلًا عن تجميل مثلث مطلع كوبري الدائري بالمنيب، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشدد المحافظ على أهمية مواصلة أعمال التشجير والتجميل مع الاهتمام بأعمال الصيانة والرعاية الدورية للحفاظ على ما يتم تنفيذه وظهوره بالمظهر اللائق.

محافظة الجيزة أتحضر للأخضر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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