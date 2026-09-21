اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي

وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بضرورة استكمال أعمال التشجير والزراعة وفق أسلوب علمي مدروس.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشأن التوسع في زراعة الأشجار والنباتات المزهرة بالشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، لتوفير بيئة صحية وأفضل للمواطنين ضمن فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر".

كما شدد الضبيعي؛ على أهمية التنسيق الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

وشهدت الأعمال تعاوناً ميدانياً بالتنسيق مع رئاسة حي الدقي برئاسة المهندس محمد رزق، لتحديد المواقع الأكثر احتياجاً للتشجير وزيادة المساحات الخضراء بالنطاق الإداري للحي.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن المبادرة شملت زراعة مجموعة من الأشجار والنباتات المزهرة في موقعين حيويين هما شارع التحرير وشارع السودان بحي الدقي، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن كافة أحياء المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للشارع الجيزاوي.