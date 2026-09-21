مواجهتان من الجولة الأولى.. مواعيد مباريات اليوم في دوري المرتبط لكرة السلة

تقام اليوم الإثنين ست مباريات، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط لكرة السلة للرجال لموسم 2026–2027.

وتنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي بأربع مباريات، حيث يستضيف القناة نظيره الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على طلائع الجيش في السادسة مساءً.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي أصحاب الجياد مع بتروجيت، فيما يواجه الصيد نظيره سبورتنج.

كما تقام اليوم مباراتان تابعتان لمنافسات الجولة الأولى، حيث يستضيف الزمالك فريق ألعاب دمنهور في السادسة مساءً، فيما يواجه الجزيرة نظيره الأولمبي في التوقيت ذاته.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تحدد من خلالها مواجهات الدور الأول لبطولة دوري السوبر المؤهلة للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

ويشارك في المسابقة 16 فريقًا، وهم: الأهلي، الاتحاد السكندري، المصرية للاتصالات، الزمالك، بتروجيت، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، القناة، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأولمبي، أصحاب الجياد، الصيد، الزهور، ألعاب دمنهور.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، حيث يحصل الفريق الفائز في مباريات الرجال والمرتبط تحت 16 عامًا على نقطتين، فيما ينال المهزوم نقطة واحدة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلى الدور ربع النهائي مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية للتأهل لدور الثمانية.