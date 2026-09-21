ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-2027، وسط استمرار الصراع بين عدد من أبرز نجوم المسابقة على صدارة جدول ترتيب الهدافين.

وحافظ النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة قائمة الهدافين بعدما سجل هدفًا خلال فوز فريقه على سندرلاند بنتيجة 5-3، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف منذ بداية الموسم.

ويأتي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه أمام بورنموث خلال منافسات الجولة ذاتها.

ويتواجد عدد من اللاعبين في المركز الثالث برصيد 3 أهداف، وهم بوكايو ساكا لاعب أرسنال، وبرونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، وبرايان بروبي مهاجم سندرلاند، وكيفن شادي لاعب برينتفورد، وريان شرقي نجم مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة كالتالي:

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي: 5 أهداف.

ألكسندر إيزاك – ليفربول: 4 أهداف.

بوكايو ساكا – أرسنال: 3 أهداف.

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد: 3 أهداف.

برايان بروبي – سندرلاند: 3 أهداف.

كيفن شادي – برينتفورد: 3 أهداف.

ريان شرقي – مانشستر سيتي: 3 أهداف.