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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يصل إلى إنجلترا بطائرة خاصة

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي وقائد منتخب مصر، على متن طائرة خاصة، خلال توجهه إلى إنجلترا للاطمئنان على أسرته ومولوده الجديد، على أن يغادر بعدها متوجهًا إلى مصر للانضمام إلى معسكر الفراعنة.

ويأتي ذلك عقب تألق صلاح اللافت مع طرابزون سبور، وقيادته الفريق لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لطرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يمين حارس جالاتا سراي.

وفي الدقيقة 39، صنع صلاح الهدف الثاني لزميله سافيولو، الذي استغل التمريرة وسدد كرة رائعة داخل الشباك، قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

واختتم صلاح رباعية طرابزون سبور في الدقيقة 80، ليكمل أول هاتريك له في الدوري التركي، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا خلال المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليعتلي صدارة هدافي المسابقة، بعدما واصل تألقه مع طرابزون سبور منذ بداية الموسم.

وشهد اللقاء أيضًا تعرض ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة.

ومن المنتظر أن يتوجه صلاح إلى مصر عقب الاطمئنان على أسرته، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، حيث يبدأ معسكر الفراعنة يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكان صلاح قد رزق بمولوده الثالث، وهو أول أبنائه الذكور، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ابنتيه مكة وكيان، وأعلنت شقيقته رباب أن اسمه «ليل».

محمد صلاح طرابزون سبور التركي الدوري التركي أخبار محمد صلاح

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