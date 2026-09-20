عمرو أديب: محمد صلاح: يساوي وزنه ذهبا وأصبح لا سقف له

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالنجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى ما يتمتع به من شعبية كبيرة وشخصية مميزة جعلته يحظى بتقدير الجماهير داخل مصر وخارجها.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن «محمد صلاح يساوي وزنه ذهبا، ووشه فيه قبول ويتحب ويدخل القلب، وفيه ثقة وتواضع، ولديه عقلية مميزة، ويقرأ بشكل مستمر».

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن كل المواقع التركية والعالمية تتغنى بما فعله محمد صلاح، وأنا كمصري وعربي سعيد إن محمد صلاح وضعنا في الحتة دي.

وتابع: «محمد صلاح أصبح لا سقف له، وتوقع منه كل شيء».

مثل أعلى للشباب المصري والعربي

وقال: «إحنا متشكرين يا أبو مكة على الإتقان والصورة الحلوة، وإنك مثل أعلى للشباب المصري والعربي».