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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب يتغزل في محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لمنتخب المانيا ، بمحمد صلاح نجم طرابزون والمنتخب المصري.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "وقفت وصفقت لصلاح بعد الهدف الثالث وكان في اللمسة والإنهاء أكثر من رائع".

ونجح المصري محمد صلاح في قيادة فريقه طرابزون لفوز ساحق على جالاتا سراي بنتيجة أربعة أهداف دون رد في الدوري التركي.

وسجل محمد صلاح ، ثلاث أهداف في مرمى جالاتا سراي وصنع هدف في ليلة كبيرة قدمها الفرعون المصري لاسعاد جماهير طرابزون.

وسجل صلاح 3 أهداف من 4 تسديدات فقط، 3 منهم كانوا على المرمى ووصلت دقة تسديداته لـ75% ليثبت الفرعون قدرته المميزة على إنهاء الهجمات.

كلوب محمد صلاح طرابزون

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