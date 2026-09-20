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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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15 ألف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.. تفاصيل الطرح التجريبي لمحدودي الدخل

شقق الإسكان
شقق الإسكان
محمد البدوي

تتجه الدولة إلى اختبار آلية جديدة لتوفير السكن المدعوم لمحدودي الدخل، من خلال طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. 

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ويستهدف النظام إتاحة فرصة أكبر أمام الأسر المستحقة للاستفادة من وحدات جاهزة للسكن، مع سداد قيمة إيجارية شهرية مرتبطة بدخل المتقدمين ومستوى الدعم المقرر.

تنويع آليات الحصول على الوحدات السكنية

ويأتي الطرح في إطار جهود تنويع آليات الحصول على الوحدات السكنية المدعومة، مع دراسة إمكانية التوسع في التجربة مستقبلًا وتحويلها إلى محور سكني مستقل. ويتضمن النظام مددًا إيجارية محددة، مع إمكانية التجديد، قبل الانتقال إلى مرحلة التملك وفق الشروط والضوابط المقررة.

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طرح تجريبي لـ15 ألف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح تجريبي لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ضمن جهود توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل.

وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية أن الطرح يأتي بصورة تجريبية تمهيدًا لدراسة إمكانية التوسع في هذا النظام وتحويله إلى محور سكني.

مساحات الوحدات بين 75 و90 مترًا

وأشارت إلى أن غالبية الوحدات المطروحة ضمن النظام الجديد ستكون بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، مؤكدة أن الوحدات ستكون جاهزة للسكن.

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قواعد ترتبط بدخل الزوج والزوجة

وستحدد قيمة الإيجار الشهري وفق قواعد ترتبط بدخل الزوج والزوجة المتقدمين، على أن يمثل الإيجار نسبة من الدخل، مع توفير دعم إيجاري للمستحقين من محدودي الدخل.

3 سنوات مدة الإيجار مع إمكانية التجديد

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مدة الإيجار ستبلغ 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لفترة أخرى، بما يسمح للمستفيد بالاستقرار في الوحدة خلال المرحلة الإيجارية قبل الانتقال إلى مرحلة التملك.

استمرار استحقاق المستفيد للدعم

وأكدت أن التملك لا يتم إلا بعد انتهاء الفترة الإيجارية، ووفق القواعد والشروط المحددة للنظام، مشيرة إلى أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكنه استكمال الاستفادة منه وفق الضوابط المقررة.

أولويات التخصيص بين المتقدمين

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن تحديد قيمة الإيجار والدعم سيخضع لمجموعة من القواعد، من بينها احتساب نسبة من دخل الزوج والزوجة، إلى جانب وضع معايير للمفاضلة بين المتقدمين عند التخصيص.

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وتشمل أولويات التخصيص، وفق التصريحات، مدة الزواج، ثم الأقل دخلًا، ثم السن، وذلك في إطار القواعد المنظمة لعملية التخصيص.

تأمين يعادل إيجار 3 أشهر

وأضافت أن المستفيد سيقوم بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، إلى جانب الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، مؤكدة أن الوحدات التي سيتم طرحها ضمن النظام ستكون جاهزة للسكن.

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