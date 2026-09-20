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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز: الفخر الحقيقي يكون بأهل العلم | فيديو

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
محمد شحتة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن الفخر الحقيقي يكون بأهل العلم، فهم الذين يستحقون الشرف والكرم، لأنهم نالوا أعظم ما أُمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم، وهو طلب الزيادة من العلم، مستشهدًا بقوله تعالى: «وقل رب زدني علما».

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن أهل العلم هم أهل الهدى والدلالة، يقودون الناس إلى الطريق المستقيم، وأن قيمة الإنسان تُقاس بما يحسنه من علم وعمل، مشيرًا إلى أن الجاهلين يقفون دائمًا موقف العداء من أهل العلم، داعيًا إلى الفوز بالعلم لأنه سبب الحياة الحقيقية، حيث إن الناس نوعان: أحياء بالعلم، وآخرون موتى وإن كانوا على قيد الحياة.

العلم من أعظم الصدقات الجارية

وأضاف أن هناك من ماتوا منذ قرون، لكنهم ما زالوا أحياء بعلمهم النافع الذي تركوه، موضحًا أن العلم من أعظم الصدقات الجارية، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له»، لافتًا إلى أن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء.

وأشار إلى أن العلم نعمة عظيمة، لكنه قد يكون حجة على صاحبه إذا لم يعمل به، مؤكدًا أن العلم سلاح ذو حدين، كما أن القرآن الكريم يرفع به الله أقوامًا ويضع به آخرين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا».

وشدد على أن العلم لا ينفصل عن الوعي، فليس مجرد السماع أو الحفظ، بل لا بد من الفهم والتدبر ثم التطبيق، موضحًا أن الإيمان في الإسلام مرتبط بالعمل الصالح، وأن الأزمة الحقيقية التي تواجه الأمم اليوم هي غياب الوعي، رغم توفر العلم.

رمضان عبد المعز أهل العلم الفخر الوعي الشرف الكرم القرآن

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