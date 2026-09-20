بجوائز تصل 50 ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة القراءة الصيفية 2027/2026

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مسابقة القراءة الصيفية للعام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧م، وهي مسابقة مفتوحة لجميع فئات المجتمع من الجنسين، وتتضمن ثلاثة أفرع مخصصة للسادة الأئمة والخطباء والواعظات وأعضاء هيئة التدريس، والأسرة المصرية، وسائر فئات المجتمع والتخصصات الأخرى.

إطلاق مسابقة القراءة الصيفية لعام 2026/2027

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي لجميع فئات المجتمع، وتشجيعًا على الاطلاع الدائم، ومتابعة القراءة والتحصيل العلمي لصقل المواهب وتنميتها.

ودعت وزارة الأوقاف الراغبين في المشاركة إلى التسجيل خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان، مع التأكيد على أن التقديم يقتصر على فرع واحد فقط من أفرع المسابقة.

وأوضحت الأوقاف أن المسابقة تتضمن 3 أفرع، على أن يكون التقدم في فرع واحد من أفرع المسابقة:

الفرع الأول: للسادة الأئمة والخطباء والواعظات وأعضاء هيئة التدريس، في كتاب «كبرى اليقينيات الكونية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

الفرع الثاني: لسائر فئات المجتمع والتخصصات الأخرى، في كتاب «ألف اختراع واختراع» للدكتور سليم الحسني.

الفرع الثالث: للأسرة المصرية، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المشاركة عن ثلاثة أفراد من بيت واحد، في كتاب «دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة»، طبعة وزارة العدل بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

كما رصدت وزارة الأوقاف جوائز مالية للفائزين في الأفرع الثلاثة، على النحو التالي:

المركز الأول: ٥٠ ألف جنيه، بشرط ألا تقل نسبة النجاح عن ٨٠٪. المركز الثاني: ٤٠ ألف جنيه، بشرط ألا تقل النسبة عن ٧٥٪. المركز الثالث: ٣٠ ألف جنيه، بشرط ألا تقل النسبة عن ٧٠٪. المركز الرابع: ٢٥ ألف جنيه، بشرط ألا تقل النسبة عن ٦٥٪. المركز الخامس: ٢٠ ألف جنيه، بشرط ألا تقل النسبة عن ٦٠٪. خمس جوائز إضافية: قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه، لأفضل المتسابقين، بشرط ألا تقل نسبة كل منهم عن ٥٥٪.

ويمكن التقديم للمسابقة عبر هذا الرابط: اضغط هنا