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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر سودانية: مقتل 11 شخصا وإصابة 30 جراء انهيار منجم للتعدين الأهلي

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن مصدر حكومي سوداني، مقتل 11 شخصا وإصابة 30 جراء انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر .

وبالأمس، قتل 10 معدنين وإصابة 21 إثر انهيار 5 آبار للتعدين الأهلي بالبحر الأحمر.

 فيما لا يزال عدد من المعدنين مفقودين تحت الأنقاض، إثر انهيار 5 آبار للتعدين الأهلي في منطقة “أوني” شمال شرقي سوق الأنصاري بولاية البحر الأحمر، أمس السبت.

وذكر شهود عيان وأقارب للضحايا، إن العشرات من المعدنين المنحدرين من إقليم دارفور وولايتي كسلا والبحر الأحمر، كانوا يعملون داخل آبار التعدين التقليدي عندما انهارت عليهم بشكل مفاجئ وكامل.

فيما شددت المصادر ، على أن فرق الإنقاذ المحلية لم تتمكن حتى صباح اليوم الأحد من انتشال جميع الجثامين بسبب الانهيار الكلي للآبار وضيق المكان.

ولا تزال الجرافات وآليات الحفر تعمل حتى الآن في محاولة للوصول إلى المفقودين وانتشال جثامين الضحايا.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة فقط من حادثة مماثلة شهدتها منطقة الرقيق بولاية غرب كردفان، والتي راح ضحيتها العشرات من المعدنين إثر انهيار آبار تقليدية، فيما لا يزال مصير عشرات آخرين مجهولاً حتى الآن، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة لقطاع التعدين الأهلي غير المنظم.

السودان منجم للتعدين الأهلي سوق الأنصاري ولاية البحر الأحمر إنهيار منجم للتعدين

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