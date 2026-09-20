بشرى سارة لأوائل خريجي الأزهر.. نائبة تكشف تفاصيل التعيين خلال السنوات المقبلة

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك أخبارًا سارة لأوائل خريجي الأزهر خلال السنوات المقبلة، موضحة أنه سيتم تعيين الأوائل بشكل تدريجي كل عام، بعد عملية حصر الأعداد على مستوى الجمهورية.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه تم مناقشة الموضوع مع المسؤولين بالأزهر الشريف، وتم الحديث عن حصر الأعداد على مستوى الجمهورية من أجل التعيين.

ولفتت إلى أن تعيين الأوائل لن يكون في دفعة واحدة، لكن التعيين سيكون بشكل تدريجي، وأنه سيتم تعيين الأوائل لكل سنة سابقة بالتوالي.

وأشارت إلى أن مسؤولي الأزهر قالوا إنهم يعملون في هذا الأمر بناءً على توصيات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأنه سيتم تعيين الأوائل.