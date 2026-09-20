عضو بتعليم البرلمان: تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه على فترات متتالية

قالت النائبة الدكتورة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ملف أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه حظي باهتمام خلال دور الانعقاد الماضي، مشيرة إلى أن هناك توصية صدرت من اللجنة المختصة بشأن تعيين الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه على فترات متتالية.

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ازرع أمل" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن التوصية جاءت بعد تقديمها طلب إحاطة بالملف ومناقشته داخل اللجنة المختصة، بحضور الجهات المعنية بتطبيق الموضوع.

وأوضحت أن الجهات المختصة أفادت بأنه جارٍ حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك حصرًا للأعداد بالفعل، لكن يتم تحديثه باستمرار وفقًا للزيادات في السنوات التالية.

وأكدت أنها تتابع الملف وتطالب بتنفيذ التوصية، موضحة أن الفترة المقبلة تشهد العمل على توفير الاعتمادات المالية والتعيين وفقًا للاحتياج، خاصة في ظل وجود احتياج بالجامعات.

وأشارت إلى أن الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه الذين تفوقوا وتميزوا يستحقون أن يتم تعيينهم والاستفادة من قدراتهم.