ريال مدريد يحمل التحكيم مسؤولية خسارته أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة

حمّل نادي ريال مدريد قرارات الحكم، أورتيز أرياس، مسؤولية جانب كبير من خسارة الفريق أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-2، في ديربي العاصمة الإسبانية، مشيرًا إلى أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء في مناسبتين خلال الشوط الأول، قبل أن يطرد مدافع ريال مدريد دين هويسن في الشوط الثاني.

ووصف النادي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، أداء الحكم بأنه "سيئ للغاية"، معتبرًا أن قراراته أثرت بشكل مباشر على مجريات المباراة التي حسمها أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني.

وأشار ريال مدريد إلى أن الحكم تغاضى في الدقيقة 35 عن طرد كريستيان روميرو، مدافع أتلتيكو مدريد، بعد دهسه لركبة جود بيلينجهام خلال كرة مشتركة، موضحًا أن الحكم تلقى استدعاءً من حكم تقنية الفيديو، تريخيو سواريز، لمراجعة الواقعة عبر شاشة الملعب، لكنه اكتفى بمنح روميرو بطاقة صفراء.

وأضاف النادي أن الواقعة الثانية جاءت بعد تسع دقائق فقط، عندما تدخل كانج إن لي على فيديريكو فالفيردي، بعدما أصاب لاعب أتلتيكو مدريد كاحل لاعب ريال مدريد بقدميه، إلا أن الحكم لم يشهر البطاقة الحمراء أو حتى الصفراء، كما لم يتدخل حكم تقنية الفيديو في الواقعة.

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن أورتيز أرياس احتسب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 50 بعد احتكاك بين دين هويسن وجوليانو، وأشهر في البداية البطاقة الصفراء في وجه مدافع ريال مدريد، قبل أن يعود إلى شاشة تقنية الفيديو ويقرر طرده.

ونجح جريمالدو في تنفيذ ركلة الجزاء ووضع أتلتيكو مدريد في المقدمة، قبل أن يضيف جوليان دافيد الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأتيحت لريال مدريد فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 76، عندما انفرد ديوماندي بالحارس يان أوبلاك، إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة.

وتمكن ريال مدريد من تسجيل هدفه في الدقيقة 89 عن طريق أنطونيو روديجر، الذي حول برأسه ركلة حرة نفذها برناردو إلى داخل الشباك، إلا أن محاولات فريق المدرب جوزيه مورينيو لإدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية لم تسفر عن هدف آخر.

وبهذه النتيجة، حسم أتلتيكو مدريد ديربي العاصمة لصالحه بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.