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أخبار التوك شو| طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة.. وأحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة.. وأحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس مصر للطيران: ننقل 11.4 مليون راكب سنويًا.. ونعمل على إطلاق خدمة طبية عن بُعد

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمسافرين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق تطبيق إلكتروني خاص يتيح للمسافر التواصل مع مصر للطيران والاستفادة من خدماتها بسهولة.

محمد ممدوح لـ عمرو الليثي: اشتغلت قهوجي ونقاش.. وهذا سبب تسميتي بـ تايسون

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة، النجم الفنان محمد ممدوح الشهير بـ “تايسون”.


أيمن فتحي: الأهلي ماينفعش يبقى غير بطل.. وشركة الكورة بتتفاوض مع النادي

قال المهندس أيمن فتحي حسين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، إن هناك اختلافًا وتفاوضًا بين شركة كرة القدم ومجلس إدارة النادي الأهلي بشأن بعض الاختيارات، موضحًا أن الشركة تتفاوض مع النادي حول قيمة الأموال التي سيحصل عليها، باعتبار أن النادي الأهلي سيحصل في النهاية على هذه الأموال وينفقها على احتياجاته المختلفة، ومنها عقود اللاعبين والمعسكرات وغيرها.

أحمد موسى يثير تساؤلات بشأن موقف بريتش بتروليوم في مصر

أثار الإعلامي أحمد موسى، تساؤلات حول مستقبل نشاط شركة بريتش بتروليوم «بي بي» في السوق المصرية، في ظل ما أشار إليه بشأن اتجاه الشركة إلى التخارج من بعض أعمالها، ودخول شركة إنرجين لتولي جانب من هذه الأنشطة.

لميس الحديدي:تصريحات ترامب بشأن طهران تجمع بين التهديد والانفتاح على لقاء الرئيس الإيراني

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن جميع التوقعات كانت تشير إلى استبعاد أي ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، إلا أن المعطيات تبدو في الوقت الحالي متغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب قطع عطلته الأسبوعية وعاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض، بالتزامن مع رفع إيران حالة التأهب إلى أقصى درجة، وعودة الخارجية الأمريكية إلى تحذير رعاياها في المنطقة.

بعد الهاتريك.. عمرو أديب: محمد صلاح تفوق على نفسه وأثبت قدرته على مواصلة المسيرة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تألق النجم المصري محمد صلاح في مباراة الأمس لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إنجاز رياضي، مشيرًا إلى أن اللاعب وجه رسالة واضحة إلى كل من شكك في قدرته على مواصلة مسيرته الكروية بنفس القوة.

هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر

طرح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه عبر قناة صدى البلد، ملف الأمن الغذائي في مصر، متسائلًا عن مدى تأثر الدولة بالتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، إن حلقة اليوم تناقش عددًا من الملفات المهمة من مختلف الجوانب، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء.

مي عبد الحميد: طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يطرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار في 26 مدينة ومحافظة، موجهة للشباب من حديثي الزواج حتى سن 35 عامًا.

أحمد موسى الاسكان اخبار التوك شو

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