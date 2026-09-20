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هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل لدينا أزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟.. أحمد موسى يفتح ملف الأمن الغذائي في مصر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

طرح الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه عبر قناة صدى البلد، ملف الأمن الغذائي في مصر، متسائلًا عن مدى تأثر الدولة بالتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح من روسيا وأوكرانيا.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، إن حلقة اليوم تناقش عددًا من الملفات المهمة من مختلف الجوانب، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء.

وتساءل موسى: «بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا مصر، هل لدينا أزمة أمن غذائي؟»، مؤكدًا أنه حرص على التواصل مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للوقوف على حقيقة الموقف ومعرفة تفاصيل ملف الأمن الغذائي في مصر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر تتأثر بالتطورات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصادر استيراد القمح بالنسبة لمصر، وهو ما يطرح تساؤلات حول تداعيات أي تطورات عسكرية أو سياسية على حركة التجارة العالمية وسلاسل إمدادات الغذاء.

مناقشة ملف الأمن الغذائي 

وأكد موسى، أن مناقشة ملف الأمن الغذائي تأتي في إطار قراءة المشهد بالكامل، وعدم فصل الجانب الاقتصادي عن التطورات السياسية والعسكرية، خاصة مع أهمية القمح باعتباره سلعة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين.

موقف مصر من ملف الأمن الغذائي

واختتم أحمد موسى حديثه ، بالتأكيد على أهمية معرفة حقيقة موقف مصر من ملف الأمن الغذائي، ومدى تأثر احتياجاتها من القمح بالتطورات الجارية عالميًا، في ظل استمرار التوترات والصراعات التي تؤثر على الأسواق وحركة التجارة الدولية.

الإعلامي أحمد موسى الأمن الغذائي القمح روسيا وأوكرانيا

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