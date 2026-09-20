برلماني يكشف عن تفاصيل خطة الدولة لخفض الدين العام في الموازنة 1% سنويا

كشف مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أولويات الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال 2026، وقال إنها تعمل من أجل تحقيق التنمية للمواطنين.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن من أولويات الدولة خلال الموازنة الأخيرة خفض الدين العام، وأن هذا الأمر له أهمية كبيرة للمواطنين وجميع المسؤولين.

ولفت إلى أن الدين العام رقم كبير، وأن الدولة وضعت خطة لتخفيفه كل عام بنسبة 1% من الموازنة العامة للدولة، وأن الجميع يعلم أن رقم العجز في الدين كان يرتفع كل عام، لكنه سيقل خلال الفترة المقبلة بنسبة 1%.

وأشار إلى أن ما تسعى إليه الدولة هو تخفيف الدين، الذي سيكون عبئًا على الأجيال المقبلة، وأن ما تقوم به الدولة يأتي من أجل معالجة مشكلات الدين، وأن الدين سنويًا يرتفع.