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ودعنا الصيف وانكسرت حدة الحرارة.. حالة الطقس أول أيام الخريف
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ودعنا الصيف وانكسرت حدة الحرارة.. حالة الطقس أول أيام الخريف

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تستقبل مصر أول أيام فصل الخريف فلكيًا، غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر، وسط أجواء مستقرة انكسرت معها حدة الحرارة الصيفية؛ حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى السبت 26 سبتمبر 2026، بالتزامن مع البداية الفلكية لفصل الخريف.

حالة الطقس أول أيام الخريف

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، إنه يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا ليلًا.   

شبورة صباحية وأمطار خفيفة

تتشكل شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.  

 أما عن الأمطار، فمن المتوقع تهيئة الفرص لسقوط أمطار خفيفة بدءًا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر وحتى الخميس 24 سبتمبر، حيث تمتد على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.  

 نشاط الرياح وتلطيف الأجواءكما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا ملحوظًا للرياح على فترات ممتدة حتى السبت 26 سبتمبر، وهو ما يسهم بشكل كبير في تلطيف حالة الطقس وتخفيف حدة الحرارة في الظل وخلال فترات الليل، خاصة بالمناطق المكشوفة.  

درجات الحرارة أول أيام الخريف

وحول درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء (أول أيام الخريف)، بمختلف الأنحاء تكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 - المحسوسة 34  
  • السواحل الشمالية: العظمى 28 - المحسوسة 31   شمال
  • الصعيد: العظمى 33 - المحسوسة 35  
  •  جنوب الصعيد: العظمى 39 - المحسوسة 40 
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