قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
250 مليون جنيه.. أيمن فتحي: الأهلي من أكثر الأندية سدادا للضرائب في مصر
أشرف صبحي يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك
ارتفاع عالميا ومحليا .. سعر الحديد اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026
أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السوق السعودي
قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من دبابات جيش الاحتلال وسط غزة
3 مصابين بنيران آليات الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
ودعنا الصيف وانكسرت حدة الحرارة.. حالة الطقس أول أيام الخريف
مي عبد الحميد: التوسع في توفير وحدات سكنية للمواطنين.. وزيادة الإيجار التمليكي 7% سنويا
حكم النذر وكفارة عدم الوفاء به في الإسلام.. اعرفهما
حسام زكي: إنشاء قوة عربية مشتركة «متاح» لمواجهة التهديدات.. وإسرائيل ليست الخطر الوحيد
حسام زكي: مصر تمسكت بالمسار السياسي في أزمة النيل.. والتهديدات لا تعالج بالتصعيد
هل أذكار النوم بالليل فقط؟.. فيها 3 أقوال لا يعرفها كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام زكي: مصر تمسكت بالمسار السياسي في أزمة النيل.. والتهديدات لا تعالج بالتصعيد

سد النهضة
سد النهضة
شيماء جمال

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إن مصر تعاملت بنوايا طيبة مع إثيوبيا خلال المفاوضات المتعلقة بأزمة إدارة نهر النيل عقب إنشاء سد النهضة، إلا أن هذه النوايا لم تقابل بالمثل من الجانب الإثيوبي.


وأشار "زكي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إلى أن ذلك لا يعني التخلي عن المسار السياسي باعتباره الطريق الأكثر أمانًا والأقل كلفة للوصول إلى تسوية مقبولة لجميع الأطراف.


وأوضح أن مصر من حقها التوقف عن المفاوضات في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، إلا أنه اعتبر أن التخلي عن المسار السياسي بشكل كامل سيكون أمرًا غير صائب، مؤكدًا أن التفاوض يظل المسار الأسلم والأقل كلفة للتعامل مع الأزمة والتوصل إلى حلول مقبولة.

وأضاف أن التعامل مع أزمة إدارة نهر النيل لا ينبغي أن يقتصر على الرؤية الفنية، رغم أهميتها، وإنما يحتاج أيضًا إلى رؤية سياسية قادرة على إدارة مختلف جوانب الأزمة.


وأشار الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهر قدرًا من الحكمة من خلال الإصرار والتمسك بالمسار السياسي، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس رؤية سياسية للتعامل مع الأزمة.


ولفت إلى أن الرأي العام قد يرغب في رؤية تحركات أكثر حدة في التعامل مع الأزمة، إلا أن إدارة مثل هذه الملفات لا تتم بهذه الطريقة، موضحًا أن التهديدات المرتبطة بالأزمات الإقليمية لا يمكن التعامل معها بالضرورة عبر التصعيد الحاد.


وأكد زكي، أن التفكير في خيارات أكثر حدة ربما كان ممكنًا في مراحل مبكرة من الأزمة، إلا أن هذه المراحل انتهت، ما يجعل استمرار التحرك عبر المسار السياسي أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة.

مصر المسار السياسي أزمة النيل سد النهضة إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة بشأن معلمي الحاسب الآلي بجميع المدارس الثانوية..ماذا أعلنت التعليم؟

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026

السن لا يزيد عن 35.. كراسة شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية إيجار لمحدودي الدخل

ترشيحاتنا

لقاء جماهيري لبحث مطالب المزارعين

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد لقاءً جماهيريًا لبحث مطالب المزارعين

فريق جراحة العظام بمستشفى العريش العام

إعادة بناء 6 سنتيمترات من عظمة الساق المفقودة في مستشفى العريش باستخدام جهاز إليزاروف

صورة من موقع الحريق

دون إصابات.. إخماد حريق بشقة في الإسكندرية

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

محمد سلام

محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد