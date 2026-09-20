محمد سلام: حب الناس أغلى حاجة.. وبستعد لأعمال جديدة |خاص

كشف الفنان محمد سلام عن استعداده لبدء تصوير عدد من الأعمال الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مشروعات جديدة يستعد لخوضها.

وقال محمد سلام، خلال لقائه مع موقع “صدى البلد” على هامش فعاليات حفل دير جيست: «إنه يستعد لخوض العديد من التجارب الفنية خلال الفترة المقبلة، معلقا: «إن شاء الله، لسه فيه حاجات جديدة إن شاء الله هنخش نصور كده على طول».

https://youtube.com/shorts/UiGgoFGt2Wg?si=o1fQQly2YuXBSHUU

وتحدث سلام عن حالة الحب والدعم التي يلمسها من الجمهور، مؤكدًا أن تفاعل الناس معه في الشارع وتعليقاتهم على أعماله يمثلان له قيمة كبيرة، قائلًا: «الحب ده من الناس، والناس بتبتسم لك كده وتضحك دي حاجة بالدنيا كلها».

كما وجه الشكر لجمهوره على استمرار دعمه له، مؤكدًا سعادته بما يراه من محبة وتشجيع سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال مقابلاته مع الجمهور في الشارع.

فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026

يذكر أن فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 في دورته الـ23، انطلقت مساء أمس الأول، الجمعة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام كان أبرزهم: الفنانة درة، عمرو مصطفى، وسوسن بدر، وسماح أنور، وسلاف فواخرجي، وأحمد مجدي، والملحن نادر نور، وإيمان العاصي، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.