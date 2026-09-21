تقدم تويوتا مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، وتأتي هايلكس 2026 ضمن أبرز طرازاتها في فئة البيك أب المتوسطة، وتقدم السيارة بعدة خيارات من المحركات وأنظمة الحركة، إلى جانب تنوع خيارات الدفع.

محرك تويوتا هايلكس 2026

تعتمد تويوتا هايلكس 2026 على محركات ديزل تيربو رباعية الأسطوانات، مع اختلاف السعة والمواصفات بحسب النسخة، ويأتي الخيار الأول بسعة 2.4 لتر، ويرتبط بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، مع نظام دفع خلفي RWD. ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 147 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 343 نيوتن متر.

تويوتا هايلكس 2026

أما الخيار الثاني فيأتي بمحرك ديزل تيربو سعة 2.8 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع AT مكون من 6 سرعات، مع منظومة بنظام الدفع الرباعي 4WD، إلى جانب قدرة أعلى تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

تويوتا هايلكس 2026

أبعاد تويوتا هايلكس 2026

تأتي هايلكس 2026 بهيكل ينتمي إلى فئة البيك أب المتوسطة، ويبلغ طول السيارة 5,070 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,800 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,690 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,085 مم، في حين يبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 1,560 كجم، وتحصل تويوتا هايلكس 2026 على جنوط بقياس 16 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، وتأتي هذه الجنوط مصنوعة من الفولاذ.

أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السوق السعودي

تختلف أسعار تويوتا هايلكس 2026 في السوق السعودي بحسب الفئة والمواصفات، حيث تتراوح أسعارها بين 88,090 ريالًا و134,607 ريالات.