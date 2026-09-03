بمدى 624 كم.. رينو تقدم سينيك E-Tech الكهربائية الجديدة

كشفت رينو عن النسخة المحدثة من سينيك E-Tech الكهربائية، حيث توسع العلامة الفرنسية من تواجدها عبر سيارات تعتمد على الطاقة الكهربائية وتجمع بين الطابع العملي والتصميم العصري.

وتأتي السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الحديث، مع خيارات متنوعة للبطاريات، إلى جانب الكثير من التجهيزات التقنية.

تصميم رينو سينيك E-Tech بطابع رياضي

تحصل رينو سينيك E-Tech على تصميم خارجي حديث يركز على الخطوط الحادة في الواجهة، مع مصابيح أمامية ذات تصميم مميز ومصابيح جانبية ، كما تأتي المرايا الخارجية مزودة بإشارات ضوئية، وسقف بانوراما، وبجنوط رياضية تتراوح أحجامها بين 19 و20 بوصة، بينما يبلغ طول نحو 4.47 متر.

بطارية 67 كيلوواط ساعة ومدى يصل إلى 467 كم

تتوفر السيارة بإحدى منظومات البطاريات بسعة 67 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى 467 كم، كما تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 165 كيلوواط، ويمكن رفع مستوى شحن البطارية من 15 إلى 80% خلال نحو 24 دقيقة.

رينو سينيك E-Tech

سينيك E-Tech ومدى يتجاوز 600 كم

تقدم رينو خيارًا آخر يعتمد على بطارية أكبر بسعة 89 كيلوواط ساعة من نوع NMC، وتتميز هذه النسخة بمدى قيادة يصل إلى 642 كم، وتحتاج عملية الشحن السريع من 15 إلى 80% إلى نحو 28 دقيقة، بينما تعتمد رينو سينيك E-Tech على محرك كهربائي بقوة تصل إلى 220 حصانًا.

سعر رينو سينيك E-Tech

تقدم رينو سينيك E-Tech في السوق الفرنسي بأسعار تبدأ من نحو 31,750 يورو وتصل إلى 38,750 يورو، وذلك وفقًا للفئة وسعة البطارية والتجهيزات المرتبطة بكل إصدار.