الوطنية تهنئ مجلس إدارة المتحدة الجديد .. وتؤكد : نعمل معاً لإعلام وطني قوي

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وجه الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التهنئة للمهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة.



كما هنأ المسلماني، المجلس الجديد، متمنيا التوفيق والنجاح للشركة المتحدة التي تقوم بدور رئيسي في صناعة الإعلام العربي، وتسهم بشكل فعال في إنتاج وتطوير الإعلام الوطني.



وقال المسلماني : إن "علاقة "ماسبيرو" بالشركة المتحدة علاقة تعاون في مجالات متعددة ، وهي مرشحة للمزيد من التعاون مع مجلس الإدارة الجديد".



وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "سوف نعمل معاً ومع كل الشركاء من أجل إعلام قوي ومسؤول، وسنواصل السعي الجاد نحو تعزيز القوة الناعمة المصرية".