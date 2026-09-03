1500فرصة عمل واستثمارات 4 مليارات جنيه.. المنيا توقع بروتوكول تعاون لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات على كورنيش النيل

شهد ديوان عام محافظة المنيا، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون واستثمار عقاري بين محافظة المنيا وشركة «ابني للتطوير العقاري»، لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات يضم أنشطة سكنية وإدارية وفندقية وترفيهية، بموقع استراحة المحافظ القديمة بمدينة المنيا على كورنيش النيل، والمقامة على مساحة 2601 متر مربع، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، بنظام المشاركة العينية والنقدية.

وقع البروتوكول اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عبد الله كامل هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة «ابني للتطوير العقاري» والعضو المنتدب، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء أحمد جميل، المشرف العام على المشروعات، ووفد الشركة الذي ضم اللواء وجدي العايدي، والمهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي، والمهندس أحمد الهادي، و نهى الشرنوبي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد اللواء عماد كدواني أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن أرض استراحة المحافظ القديمة تُعد من أهم المواقع الاستثمارية على كورنيش النيل بمدينة المنيا، لما تتمتع به من موقع متميز .

وأوضح المحافظ أن الحصة العينية المقررة لمحافظة المنيا ضمن المشروع تتضمن وحدات سكنية وتجارية وإدارية بإجمالي مساحات تصل إلى 4565 متراً مربعاً، وبقيمة استثمارية تُقدر بنحو مليار جنيه، بما يعزز العائد الاقتصادي للمحافظة ويحقق الاستغلال الأمثل للأصل.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المنيا تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي تؤهلها لاستقبال المزيد من المشروعات الكبرى، مؤكداً أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يليق بمكانة المنيا كـ«عروس الصعيد».

وأضاف أن هناك 4 فرص استثمارية متميزة يجري العمل عليها بالتعاون والشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، منذ بدء إجراءات طرحها عام 2018، موضحاً أن مشروع استراحة المحافظ القديمة يمثل انطلاقة حقيقية لخطة استثمارية طموحة تشمل عدداً من المواقع الاستراتيجية، من بينها أرض شلبي، وأرض أبو فليو وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة .

وأكد محافظ المنيا أن هذه المواقع تمثل فرصاً واعدة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية كبرى، من شأنها تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول، وتوفير خدمات وفرص عمل جديدة، وتحقيق مردود مباشر على أبناء المحافظة.

وشدد المحافظ على تبني المحافظة استراتيجية استثمارية مرنة تقوم على الطرح المرحلي والمنفصل للفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي واستثماري، مع مراعاة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق العقاري بمدينة المنيا، وإتاحة تنوع متكامل في الوحدات السكنية والإدارية والتجارية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله كامل هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة «إبني للتطوير العقاري» والعضو المنتدب، أن الشركة رأت في صعيد مصر مقومات استثمارية هائلة، تشمل المساحات المتاحة، والكوادر البشرية المتميزة، والقدرة الشرائية، إلى جانب ما تتمتع به محافظات الصعيد من فرص واعدة للنمو والتوسع.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع محافظة المنيا، مشيداً بما تقدمه القيادة التنفيذية من دعم وتسهيلات لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن التنمية الشاملة عملية متدرجة يشعر المواطن بنتائجها بصورة ملموسة مع اكتمال مراحل المشروعات ودخول الخدمات والفرص الجديدة حيز التشغيل.

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس محمد إسلام، المدير التنفيذي لشركة «إبني للتطوير العقاري»، مسيرة الشركة منذ انطلاقها عام 2012، موضحاً أنها نفذت أكثر من 25 مشروعاً متنوعاً في القاهرة وصعيد مصر، مع الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمجتمع، مشيراً إلى أن أحدث مشروعاتها جاء من خلال المشاركة في تطوير النادي الأهلي.

وأوضح أن الشركة حرصت على تنويع مكونات مشروع المنيا ليجمع بين الأنشطة السكنية والإدارية والفندقية والترفيهية، بما يحقق التكامل بين مختلف الاستخدامات ويلبي احتياجات السوق المحلي.

وكشف المدير التنفيذي عن الاستعانة بشركة متخصصة في إدارة وتشغيل المشروع، لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والتشغيل، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن جانباً مهماً للمسؤولية المجتمعية من خلال توفير أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة المنيا، إلى جانب ضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عُقد حوار مفتوح ومؤتمر صحفي جمع مسؤولي الشركة وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونخبة من الصحفيين والإعلاميين، جرى خلاله الرد على التساؤلات والاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالمشروع.

وتناولت المناقشات الجدول الزمني المقترح للتنفيذ، والعوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة للمحافظة، وآليات توفير فرص العمل لأبناء المنيا، بما يعكس حرص المحافظة والشركة على تعزيز الشفافية والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.

كما تضمنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي استعرض المقومات الاستثمارية والموقع الاستراتيجي لمحافظة المنيا والفرص الواعدة أمام المستثمرين، واختُتمت مراسم الفعالية بتبادل الدروع التذكارية بين اللواء عماد كدواني والدكتور عبد الله كامل هاشم، تقديراً للشراكة والتعاون بين المحافظة والشركة.