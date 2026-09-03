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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 40 محضرًا وضبط أغذية وأدوية غير صالحة ومجهولة المصدر بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمخالفات الغش التجاري والتمويني والصحي، وضمان سلامة السلع والمنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة المواطنين وحماية حقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات التي نفذتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم (430) لسنة 2022، بمشاركة مديريات التموين والطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، عن تحرير 40 محضرًا وضبط كميات من الأغذية والأدوية غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر، وذلك بنطاق مركزي العدوة وبني مزار.

ففي مركز العدوة، أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت ضبط مخزن وأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجزر، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 63 قطعة من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز بني مزار، تم تحرير 7 محاضر، وضبط أكثر من 40 كجم من اللحوم المفرومة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 67 علبة سجائر مباعة بأزيد من السعر الرسمي، و145 علبة من المواد الغذائية بها غش تجاري، و28 برطمانًا من مادة مجهولة المصدر ودون بيانات.
 

المنيا حملات تموين رقابة

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