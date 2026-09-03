مأساة الطفل أيوب.. جهود مكثفة لإنقاذه بعد سقوطه في بئر عمقه 80 مترًا بالجزائر

تتواصل جهود فرق الإنقاذ في ولاية البيض بالجزائر، للعثور على الطفل أيوب وإخراجه بعد سقوطه داخل بئر مهمل ومتهالك، يبلغ عمقه نحو 80 مترًا، بمنطقة الركن التابعة لبلدية الغاسول.

وكان الطفل أيوب في طريق عودته إلى منزله، بعدما أوصل وجبة الغداء لشقيقه الذي كان يرعى الأغنام، قبل أن يسقط في البئر أمس الأربعاء.

ومع بزوغ شمس اليوم الخميس، واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث دون توقف، رغم صعوبة الظروف، في محاولة للوصول إلى الطفل وإخراجه سالمًا.

وتتواصل الدعوات بأن تنجح جهود فرق الإنقاذ في إعادة أيوب إلى أسرته سالمًا معافى.