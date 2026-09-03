أنقذا حياته وحافظا على أمواله.. مسعفان يعيدان 200 ألف جنيه لمصاب في حادث

في واقعة إنسانية لافتة، جسد مسعفان بهيئة الإسعاف المصرية معنى الأمانة والمسؤولية المهنية، بعدما أعادا مبلغا ماليا قدره 200 ألف جنيه، عثرا عليه بحوزة مصاب عقب تعرضه لحادث مروري بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل إعادة 200 ألف جنية

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى المسعفان وليد رمضان هلول وعصام جابر مسعود الشبراوي بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب، وعلى الفور تحركا إلى موقع الحادث، وبدآ في تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، والتأكد من استقرار حالته قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

العثور على 200 ألف مع مصاب

وخلال التعامل مع المصاب ونقله، فوجئ المسعفان بوجود مبلغ مالي كبير بحوزته، وتبين أن قيمته 200 ألف جنيه.

ورغم قيمة المبلغ، لم يتردد المسعفان في اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة للحفاظ على أموال المصاب ومتعلقاته، حيث جرى إثبات المبلغ وتسليمه بمحضر رسمي ضمن أمانات المصاب، تمهيدا لإعادته إليه أو إلى أحد ذويه.

ولم تتوقف أمانة المسعفين عند الحفاظ على المبلغ المالي، إذ واصلا أداء مهمتهما الأساسية في رعاية المصاب وتقديم الإسعافات اللازمة له، حتى وصوله إلى المستشفى.