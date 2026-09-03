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مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو

مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط
مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط
عبدالله هشام

كتبت مصر الرياضية فصلًا جديدًا في تاريخ مشاركاتها بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما أنهت تارانتو 2026 في المركز الخامس بالترتيب العام، خلف إيطاليا وتركيا واليونان وفرنسا، ومتقدمة على إسبانيا والبرتغال، لتعتلي العرش العربي بـ58 ميدالية، بفارق 15 ميدالية عن المغرب صاحبة المركز الثامن بـ43 ميدالية بينها 15 ذهبية.

لكن الحكاية الأكبر كانت في رقم آخر مصر حققت هذا الحصاد ببعثة قوامها 196 لاعبًا ولاعبة، مقابل 498 لإيطاليا، و334 لتركيا، و330 لفرنسا، و281 لليونان، و268 للجزائر، و249 لإسبانيا.

انجاز مصري في دورة ألعاب البحر المتوسط

هنا ظهرت فلسفة الكيف قبل الكم فالرقم المصري لم يكن مجرد رقم في جدول، وإنما كان إعلانًا عن سقوط حاجز صمد 13 عامًا.

رقم ميرسين 2013 أصبح من الماضي 58 ميدالية 23 ذهبية 16 فضية 19 برونزيةميرسين كان رقمًا وتارانتو جعلته تاريخًا 23 مرة الذهب مصري 23 مرة 

ارتفع فيها العلم المصري إلى القمة والبداية كانت مع السباح عبد الرحمن سامح ذهبية 50 متر فراشة، وفي المصارعة محمد حسن بوزن 67 كجم وسمر حمزة بوزن 76 كجم..وفي السلاح، ذهب الذهب إلى محمد السيد في سيف المبارزة ومحمد حمزة في الشيش، وفي الجودو إلى عمر الرملي بوزن 100 كجم، بينما حقق الكاراتيه ثلاث ذهبيات عن طريق فريال أشرف وطه طارق ورحمة طلبة.

وفي تنس الطاولة، تُوج منتخب السيدات بذهبية الفرق، وأضافت هنا جودة ذهبية الفردي أما رفع الأثقال، فشهد ذهبيات سارة سمير وعبد الرحمن يونس وكريم كحلة وروفيدة فتحي ونور الدين محمد، بينما جاء ذهب سباحة الزعانف مع مهاب إيهاب وطارق حسن وأحمد هشام رضوان، وأكمل منتخب مصر لكرة اليد رجال المشهد بذهبية جديدة..23 ذهبية.. والقصة لم تنتهِ.

مصر لا تغادر المنصة

16 فضية أكدت أن مصر لم تكن عابرة على منصات التتويج نبيلة علاء الدين في الملاكمة، وسارة حسني ويوسف شامل في السلاح، وعمر الشبكي في الجمباز، وعبد الرحمن عبدالغني في الجودو.

وفي المصارعة، حصد محمود فراج وعبد الرحمن هيثم الفضية، وأضاف منتخب الرجال لتنس الطاولة فضية الفرق، ثم هنا جودة وعمر عصر فضية الزوجي المختلط، ويوسف عبد العزيز فضية أخرى.

وفي رفع الأثقال جاءت فضيتا روفيدة فتحي ونور الدين محمد، بينما أضافت سباحة الزعانف فضيات سلمى ربيع ومريم محمد حلمي حجاب وندى مجدي هجرس وأحمد عوض.

ثم اكتملت الصورة بـ19 برونزية في ألعاب القوى والملاكمة والسلاح والجمباز والجودو والكاراتيه والسباحة والمصارعة ورفع الأثقال وسباحة الزعانف.

المشاركة المصرية امتدت إلى 23 لعبة، والميداليات جاءت من أكثر من لعبة، في تأكيد أن الإنجاز لم يكن نتاج بطل واحد، وإنما حصيلة بعثة كاملة.

دورة ألعاب البحر المتوسط منتخب مصر تارانتو 2026

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