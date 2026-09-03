السكة الحديد : تعديلات مؤقتة على قطار 943 القاهرة - مطروح

في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا بمشروع القطار الكهربائي السريع بمنطقة الرويسات علي خط القباري / مطروح ، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إجراء تعديلات مؤقتة علي مسير القطار رقم ( ٩٤٣) مرسى مطروح / القاهرة ، نتيجة للأعمال الانشائية والهندسية الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع وذلك خلال ليلة ٤/ ٥ سبتمبر 2026 وذلك علي النحو التالي :

- تأخير قيام القطار رقم ٩٤٣ (مرسى مطروح / القاهرة ) لمدة ساعه من محطة القيام ليقوم من محطة مرسي مطروح الساعة٢٢:٠٠بدلا من الساعة٢١:٠٠ وذلك يوم ٤ سبتمبر ٢٠٢٦

وتهيب السكة الحديد بجمهور الركاب تفهم هذه الإجراءات المؤقتة ارتباطاً بأعمال التأمين الهندسي للسكة بمنطقة العمل ، وحرص الهيئة علي تحقيق اعلي معدلات السلامة والامان لحركة التشغيل علي الشبكة .