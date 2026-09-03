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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإعلام الصيني يبرز زيارة شي جين بينغ إلى مصر ضمن الشراكة الاستراتيجية

زيارة الرئيس الصيني إلى مصر
زيارة الرئيس الصيني إلى مصر
أمنية رشاد الجلوي

سلّطت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، وفي مقدمتها  صحيفة «تشاينا ديلي» و«بيبولز ديلي» ووكالة أنباء الصين «شينخوا» ، الضوء على زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، والتي جاءت في الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مع تركيز واضح على  تعميق الشراكة المصرية الصينية، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، إلى جانب الدور الصيني في معالجة أزمات الشرق الأوسط .  

"تشاينا ديلي" الأمن الإقليمي والشراكة المصرية الصينية

ركزت صحيفة China Daily في تغطيتها على البعد السياسي والاستراتيجي للزيارة، حيث أبرزت طرح شي جين بينغ  مقترحًا من أربع نقاط لبناء منظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط ، تقوم على رؤية للأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح الصيني يتضمن تعزيز القوة الداخلية لتحقيق الأمن المشترك، واعتماد مقاربة متكاملة، وترسيخ أسس التنمية، وتعزيز التنسيق الدولي . كما نقلت تأكيد شي ضرورة أن تكون دول المنطقة «سيدة شؤونها»، مع رفض التدخلات الخارجية وتشجيع الحوار بشأن السلام والأمن.

وأبرزت الصحيفة كذلك موقف الرئيس الصيني من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها تظل في صميم قضية الشرق الأوسط ولا ينبغي تجاهلها أو تهميشها، إلى جانب دعوته إلى احترام سيادة دول المنطقة وسلامة أراضيها والاحتكام إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

وفي الجانب الثنائي، ركزت «تشاينا ديلي» على دعوة شي إلى توسيع التعاون المصري الصيني في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، بالتوازي مع مجالات جديدة مثل الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية والفضاء والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.

كما أبرزت الصحيفة توقيع أكثر من 20 وثيقة تعاون خلال الزيارة، شملت الاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والنقل، إلى جانب اتفاقات في إطار مبادرة الحزام والطريق والذكاء الاصطناعي والتجارة وسلاسل الصناعة والإمداد. 

"بيبولز ديلي".. زيارة المتحف المصري الكبير ورمزية الحضارتين

فيما أولت صحيفة People's Daily اهتمامًا بالجانب الثقافي والرمزي من الزيارة، من خلال إبراز زيارة شي جين بينغ وقرينته بنغ لي يوان  المتحف المصري الكبير  برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

وتناولت الصحيفة الزيارة باعتبارها محطة تعكس عمق الروابط الحضارية والثقافية بين الصين ومصر ، إلى جانب الطابع الرسمي للزيارة والمباحثات التي أجراها الرئيسان.

كما نشرت الصحيفة تغطية واسعة للمباحثات المصرية الصينية، مؤكدة دعوة شي إلى  تعزيز الدعم المتبادل وتعميق التعاون  ومواصلة بناء مجتمع صيني مصري ذي مستقبل مشترك، في ظل ما وصفته بالاضطرابات الدولية والإقليمية.  

"شينخوا".. مصر بوابة عربية وأفريقية للصين

 

من جانبها ركزت وكالة Xinhua  على الطابع التاريخي للعلاقات بين البلدين، مبرزة أن مصر كانت  أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956.

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت، على مدى سبعة عقود، تطورًا قائمًا على  المساواة والثقة المتبادلة والصداقة والتضامن والتعاون متبادل المنفعة ، مع تأكيد شي أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حققت «قفزة نوعية» خلال السنوات الأخيرة.  

كما أوضحت اهتمامًا بمظاهر الاستقبال الرسمي للرئيس شي جين بينغ في القاهرة، ومن بينها مشهد موكب من الدراجات النارية المصرية رافق الرئيس الصيني إلى مقر مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأبرزت وكالة «شينخوا» هذا المشهد في تغطية مصورة، باعتباره أحد مظاهر الحفاوة المصرية بزيارة الرئيس الصيني، التي حظيت باستقبال رسمي لافت منذ وصوله إلى القاهرة.

وأشارت «شينخوا» كذلك لدعوة شي إلى مواءمة استراتيجيات التنمية بين البلدين، وتوسيع التعاون في القطاعات التقليدية، وفتح مجالات جديدة، فضلًا عن تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وتنسيق المواقف في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي.  

وتكشف مجمل التغطية الصينية أن وسائل الإعلام الرسمية لم تتعامل مع زيارة شي إلى مصر باعتبارها  زيارة ثنائية اقتصادية فقط ، وإنما قدمتها باعتبارها محطة ذات أبعاد استراتيجية متعددة؛ فمن ناحية، جرى التركيز على  الذكرى الـ70 للعلاقات المصرية الصينية وتعميق الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية ، ومن ناحية أخرى، حظي موقف بكين بشأن  إعادة تشكيل منظومة الأمن في الشرق الأوسط ورفض التدخل الخارجي وتعزيز الدور الإقليمي للدول العربية بمساحة بارزة.

كما تعكس التغطية اهتمامًا خاصًا بمصر باعتبارها شريكًا محوريًا للصين في العالم العربي وأفريقيا، وهو ما يتزامن مع توسع التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتجارة، ومع أهمية الموقع المصري بالنسبة لحركة التجارة الدولية وقناة السويس.

وبذلك، قدم الإعلام الصيني زيارة شي إلى القاهرة باعتبارها  تتويجًا لمسار طويل من العلاقات الاستراتيجية، وخطوة جديدة لتوسيع التعاون الثنائي، ومنصة لطرح رؤية بكين بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

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