لأول مرة في تاريخها.. رنج روفر 2027 تدخل عصر الكهرباء بقوة 542 حصانا

تستعد رنج روفر لفتح صفحة جديدة في تاريخها الممتد لنحو 57 عاما، مع تقديم أول نسخة كهربائية بالكامل من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، ضمن موديلات عام 2027، مع الحفاظ على الشخصية التي صنعت شهرة الطراز في عالم الفخامة والقيادة على الطرق الوعرة.

واختارت لاند روفر عدم تغيير هوية رنج روفر بصورة جذرية، إذ احتفظت النسخة الكهربائية بالتصميم الخارجي المألوف للجيل الحالي، مع تعديلات محدودة تشمل الشبك الأمامي والجنوط وبعض الأجزاء السفلية للهيكل بهدف تحسين الانسيابية وتقليل مقاومة الهواء، كما جاءت المقصورة بتصميم قريب للغاية من النسخ التقليدية، رغم وجود حزمة بطاريات كبيرة أسفل أرضية السيارة.

وتعتمد رنج روفر الكهربائية على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي دائم، يولدان قوة إجمالية تبلغ 542 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال 4.3 ثانية، لتجمع بين الأداء القوي والحجم الكبير والفخامة المعروفة عن الطراز.

وحافظت الشركة البريطانية على قدرات السيارة خارج الطرق الممهدة، من خلال نظام إلكتروني جديد للتحكم في التماسك يستفيد من الاستجابة السريعة للمحركات الكهربائية، ووفقا للشركة يستطيع النظام التعامل مع انزلاق العجلات خلال 50 جزءا من الألف من الثانية، بسرعة استجابة تفوق الأنظمة التقليدية بشكل كبير.

كما تدعم السيارة نظام القيادة بدواسة واحدة أثناء القيادة على الطرق الوعرة، ما يمنح السائق تحكم أكبر عند صعود وهبوط المنحدرات، وتستطيع أيضا عبور المياه بعمق يصل إلى نحو 89 سنتيمتر.

وتحصل رنج روفر الكهربائية على بطارية بسعة 119 كيلووات/ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 536 كيلومترا بالشحنة الواحدة، وتعتمد السيارة على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، وتدعم الشحن السريع حتى 350 كيلووات، بما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 22 دقيقة.

ويبدأ سعر رنج روفر الكهربائية من 140,550 دولار، لتصبح مع إطلاقها في 2027 جزء من استراتيجية جديدة توفر للعملاء خيارات تشمل محركات الاحتراق والهايبرد القابل للشحن والكهرباء بالكامل، دون التخلي عن هوية رنج روفر الأصلية.