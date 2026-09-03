مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-9-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات والبطولات، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز المواجهات.

وتأتي مباريات الدوري السعودي للمحترفين في مقدمة لقاءات اليوم، حيث تقام 3 مباريات قوية، إلى جانب مواجهة الأهلي أمام سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كما تشهد منافسات الدوري الإسباني والفرنسي إقامة مباراة واحدة، بينما تُقام مباراتان ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الدوري السعودي للمحترفين بإقامة 3 مواجهات اليوم، حيث يلتقي الفيحاء مع الخلود في السادسة و55 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية.

وفي السابعة والنصف مساءً، يواجه نيوم نظيره الخليج، في لقاء مرتقب ضمن منافسات المسابقة.

وتختتم مباريات الدوري السعودي اليوم بمواجهة الدرعية أمام القادسية، والتي تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباريات الثلاث عبر قناة ثمانية.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

ويبحث الأهلي عن مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة وتحقيق الفوز، بينما يأمل سموحة في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة تساعده في مشواره بالدوري.

مباراة الدوري الإسباني اليوم

وفي الدوري الإسباني، يستضيف ريال سوسيداد نظيره سيلتا فيجو، في مواجهة تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباراة الدوري الفرنسي

تشهد منافسات الدوري الفرنسي مواجهة قوية بين تولوز وليل، حيث يلتقي الفريقان في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

وتقام اليوم مباراتان في بطولة كأس إيطاليا، حيث يواجه باليرمو نظيره مانتوفا في السابعة مساءً.

وفي العاشرة مساءً، يلتقي كالياري مع فيرونا، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي