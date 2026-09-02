مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، عدد من المباريات في مختلف البطولات، وتأتي مواجهات الدوري المصري في مقدمة مباريات اليوم، بجانب لقاءات في كأس ألمانيا وكأس إيطاليا.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة × المقاولون العرب – لم يحدد الموعد – On Sport Plus.
أبو قير للأسمدة × الاتحاد – 8 مساءً – On Sport.
سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت – 8 مساءً – On Sport Max
مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
أوسنابروك × بايرن ميونخ – 9:45 مساءً – Abu Dhabi Sports 1.
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
ساسولو × فروزينوني – 4 مساءً.
أودينيزي × فينيزيا – 7 مساءً.