مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، عدد من المباريات في مختلف البطولات، وتأتي مواجهات الدوري المصري في مقدمة مباريات اليوم، بجانب لقاءات في كأس ألمانيا وكأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة × المقاولون العرب – لم يحدد الموعد – On Sport Plus.

أبو قير للأسمدة × الاتحاد – 8 مساءً – On Sport.

سيراميكا كليوباترا × مودرن سبورت – 8 مساءً – On Sport Max

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

أوسنابروك × بايرن ميونخ – 9:45 مساءً – Abu Dhabi Sports 1.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ساسولو × فروزينوني – 4 مساءً.

أودينيزي × فينيزيا – 7 مساءً.