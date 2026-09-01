سعر الجنيه الذهب في الإمارات يتجاوز 3700 درهم

واصل الذهب تراجعه بالسوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، مدعوما بتراجع سعر المعدن الأصفر عالميا.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الأعيرة الذهبية في الإمارات، وفقا لآخر تحديثات السوق.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

تصدر عيار 24، وهو الأنقى بين جميع العيارات، قائمة الأسعار اليوم بتسجيله 525.50 درهم للجرام، ليظل الخيار الأول لدى الباحثين عن أعلى درجات النقاء في سبائكهم ومقتنياتهم الذهبية.

وجاء عيار 22، الأكثر شيوعًا في صياغة المشغولات التقليدية، بسعر 486.75 درهم للجرام.

فيما استقر سعر عيار 21، الأكثر طلبًا بين المستهلكين في دول الخليج بشكل عام، عند 466.50 درهم للجرام.

وتداول الذهب عيار 18، المفضل لدى محبي التصاميم العصرية الأخف وزنًا، عند 400 درهم للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم نحو 3732 درهمًا، وهو المقياس التقليدي الذي لا يزال يحظى بشعبية واسعة عند شراء الهدايا الذهبية في المناسبات.

أسعار الأونصة عالميًا وفي الإمارات

على صعيد الأسواق العالمية، هبطت أونصة الذهب إلى 4348.96 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 16345 درهمًا إماراتيًا للأونصة الواحدة، في مؤشر على استمرار تذبذب حركة الذهب عالميا.