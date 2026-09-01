هل لبس الكعب العالي حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: "هل لبس الكعب العالي للبنات حلال أم حرام؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل لبس الكعب العالي حرام؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مسألة اللباس سواء للرجل أو للمرأة ترجع في الأصل إلى اختيار الإنسان وما يرتاح إليه، طالما تحققت الضوابط الشرعية العامة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الضابط الأساسي في لباس المرأة هو تحقق الستر المطلوب، بحيث لا يكون اللباس كاشفًا لما يجب ستره، ولا يكون ملفتًا للأنظار أو مثيرًا للغرائز، مؤكدًا أن الأصل في الأمور الإباحة ما دامت منضبطة بهذه الضوابط.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ارتداء الكعب العالي في حد ذاته ليس محرمًا، لكنه يندرج ضمن الاختيارات الشخصية، بشرط ألا يؤدي إلى لفت الانتباه بصورة مبالغ فيها أو الإخلال بمقصود الستر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة في الحكم ليست بنوع اللباس ذاته، وإنما بكيفية استخدامه ومدى التزامه بالضوابط الشرعية، مشددًا على أن تحقيق الاحتشام هو الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه اختيارات الملبس.