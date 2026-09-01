قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقلاً عن قناة CGTN .. الديهي : إلغاء الرسوم الجمركية يفتح السوق الصينية أمام السلع المصرية
مصر والصين.. تطابق في الرؤى لمواجهة أزمات الشرق الأوسط وتعاون عسكري لحماية الأمن القومي
الحفني : طفرة مالية بـ مصر للطيران .. وصالة جديدة بمطار القاهرة بأحدث التقنيات العالمية
خيره عليه وعلى أبوه | منشور مثير لـ أحمد شوبير بسبب نجله والأهلي
مباحثات جدية بين مصر وسوريا .. عودة وشيكة للطيران المباشر بين البلدين قريباً
هل لبس الكعب العالي حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن
«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة صباحاً.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً بالمحافظات
انفجارات تهز إيران.. هجمات على مدن تشابهار وكتارك وجاسك جنوب البلاد
بعد تجديد تعاقده.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟
التعليم تنفي منح مكافآة 500 جنيه ووجبة لأي طالب يبلغ عن معلمي الدروس الخصوصية
مش فرق شهرين ولا حاجة | التعليم : العام الدراسي هيبدأ 12 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل لبس الكعب العالي حلال أم حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

لبس الكعب العالي
لبس الكعب العالي
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: "هل لبس الكعب العالي للبنات حلال أم حرام؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل لبس الكعب العالي حرام؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن مسألة اللباس سواء للرجل أو للمرأة ترجع في الأصل إلى اختيار الإنسان وما يرتاح إليه، طالما تحققت الضوابط الشرعية العامة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الضابط الأساسي في لباس المرأة هو تحقق الستر المطلوب، بحيث لا يكون اللباس كاشفًا لما يجب ستره، ولا يكون ملفتًا للأنظار أو مثيرًا للغرائز، مؤكدًا أن الأصل في الأمور الإباحة ما دامت منضبطة بهذه الضوابط.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ارتداء الكعب العالي في حد ذاته ليس محرمًا، لكنه يندرج ضمن الاختيارات الشخصية، بشرط ألا يؤدي إلى لفت الانتباه بصورة مبالغ فيها أو الإخلال بمقصود الستر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة في الحكم ليست بنوع اللباس ذاته، وإنما بكيفية استخدامه ومدى التزامه بالضوابط الشرعية، مشددًا على أن تحقيق الاحتشام هو الأساس الذي ينبغي أن تُبنى عليه اختيارات الملبس.

الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل لبس الكعب العالي حرام هل لبس الكعب العالي حلال أم حرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

النائب تامر عبد الحميد

برلماني: توسيع مشاركة القطاع الخاص يعزز قدرة مصر على تنفيذ مشروعات الطاقة والمياه

المهندس أحمد إسلام

أحمد إسلام: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تؤكد مكانة مصر المتنامية وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل : زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة مفصلية وشراكة استراتيجية شاملة

بالصور

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
حالة الطقس

طريقة عمل الشاورما السوري في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل الشاورما السوري
طريقة عمل الشاورما السوري
طريقة عمل الشاورما السوري

القاتل الصامت .. أعراض ارتفاع الكوليسترول والأكلات المفيدة

اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول
اعراض ارتفاع الكوليسترول

من جزر المالديف.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد