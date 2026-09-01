قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهلا مدارس 2026 .. مواعيد وتخفيضات معرض الأسر المصرية بمدينة نصر
عموتة كلمة السر .. وكيل بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الأهلي
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يشكر المفتي: مؤتمر التحديات الأسرية الأهم في تاريخ دور الإفتاء

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُعد من أهم المؤتمرات التي تنظمها دار الإفتاء المصرية في تاريخها، نظرًا لخطورة القضايا التي يناقشها.

الشيخ خالد الجندي: العالم يشهد حالة غير مسبوقة من التفكك الأسري

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر، الذي دعا إليه الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يأتي تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى.. مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، ويشهد حضور 89 مفتيًا من مختلف دول العالم، في تأكيد واضح على حجم التحديات التي تواجه الأسرة عالميًا.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا المؤتمر يُعقد يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة واسعة من ممثلي دور الإفتاء والمفتين حول العالم، مؤكدًا أن الجميع بات يشعر بخطورة المرحلة الحالية، في ظل ما وصفه بـ«التحدي غير العادي» الذي يتمثل في تسارع تآكل القيم داخل بعض التجمعات الأسرية.

وقال الشيخ خالد الجندي إن العالم يشهد حالة غير مسبوقة من التفكك الأسري، لم تعد قاصرة على دولة بعينها، بل أصبحت ظاهرة عالمية، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأسر باتت تعيش في حالة من العزلة، حيث يسير كل فرد في اتجاه مختلف دون قيادة أو تنظيم، ما أدى إلى غياب التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن مظاهر هذا التفكك باتت واضحة، حيث قد لا يعرف بعض الآباء تفاصيل أساسية عن أبنائهم، مثل مراحلهم الدراسية أو طبيعة دراستهم، فضلًا عن غياب المتابعة لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها أصبحت في كثير من الأحيان «وسائل تواصل غير اجتماعي».

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الأسرة فقدت كثيرًا من عاداتها القديمة التي كانت تعزز الترابط، مثل التجمع اليومي حول مائدة واحدة، سواء كانت «الطبلية» أو «السفرة»، حيث كان هذا اللقاء يمثل مساحة للحوار ومتابعة الأبناء دراسيًا وتربويًا، إلى جانب التواصل المستمر بين أولياء الأمور والمعلمين.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا النمط من المتابعة التربوية الدقيقة، الذي كان يحيط الأبناء ويشكل دعمًا حقيقيًا لهم، تراجع بشكل كبير في الوقت الحالي، ما يستدعي وقفة جادة من جميع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها دور وهيئات الإفتاء، للعمل على حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها في مواجهة التحديات المتسارعة.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء التفكك الأسري خالد الجندي يشكر المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

محمد العدل

محمد العدل يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي: من يرى نفسه أكبر من النادي فليرحل

لاعبي الاهلي

بلاش شيطنة اللاعبين .. إعلامي يفجر مفاجآت عن تجديد نجوم الأهلي

الاهلي

الأهلي يستعد لطلب حكام أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد