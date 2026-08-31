خالد الجندي: فهم سورة البقرة والعمل بها طريق الهداية والاستقامة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن سورة البقرة تحتل مكانة خاصة في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنها تمثل “القرآن المصغّر” لما تحمله من معانٍ وأهداف شاملة.

الشيخ خالد الجندي: سورة البقرة تُعد نموذجًا جامعًا لمقاصد القرآن

وأوضح خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن سورة البقرة تُعد نموذجًا جامعًا لمقاصد القرآن، حيث تتضمن التوحيد، والتشريع، والقصص، والأخلاق، مؤكدًا أنه لا يكاد يوجد هدف من أهداف القرآن إلا وقد ورد في هذه السورة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن من يحفظ سورة البقرة ويعمل بما فيها، فكأنما استوعب مقاصد القرآن الكريم، موضحًا أن السير على هديها يعين الإنسان على الالتزام بأخلاق القرآن ومنهجه.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن النبي ﷺ أوصى بقراءة سورة البقرة لما لها من فضل عظيم، لافتًا إلى أنها تمثل ثروة دينية حقيقية لمن يحفظها ويتمسك بتعاليمها.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن فهم معاني سورة البقرة والعمل بها يحقق للإنسان قدرًا كبيرًا من الهداية والاستقامة، نظرًا لما تحويه من توجيهات شاملة تمس مختلف جوانب الحياة.