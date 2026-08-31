تفاصيل طعن سائح مصري بإسطنبول.. سرقة بالإكراه وخلاف مالي مع سيدتين

كشفت تقارير إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة في واقعة تعرض سائح مصري مقيم في كندا للسرقة والطعن في منطقة "كاراكوي" وسط مدينة إسطنبول، عقب خلاف مالي مع سيدتين.

اتفاق بـ8 آلاف ليرة تحول إلى 16 ألفاً

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن السائح "ع. س" البالغ من العمر 29 عاماً، اتفق عبر الإنترنت مع السيدتين على تقديم خدمة مساج مقابل 8 آلاف ليرة تركية، إلا أنهما طالباه لاحقاً بدفع 16 ألف ليرة، ولدى محاولته الاعتراض على ما يجري فوجئ بإحدى المرأتين تطعنه بسكين بمساعدة سائق تاكسي.

سرقة نقداً وعبر جهاز الدفع داخل تاكسي

وأفاد السائح في أقواله بأنه تعرض للسرقة، حيث استولت السيدتان على مبلغ 6500 ليرة نقداً.

كما تم سحب مبلغ إضافي قدره 3375 ليرة بالقوة باستخدام جهاز الدفع الإلكتروني داخل سيارة أجرة، وخلال مغادرة السيدتين للمكان، تطور الخلاف إلى شجار قامت خلاله إحداهما بطعن السائح بسكين.

توقيف سائق التاكسي وتواصل التحقيقات

توجه السائح عقب الحادث إلى المستشفى وحصل على تقرير طبي يثبت تعرضه للاعتداء.وفي تطور لاحق، أوقفت الشرطة التركية سائق سيارة الأجرة "س. أ" البالغ من العمر 37 عاماً، للاشتباه في ارتباطه بالواقعة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة كاملة.