إنشاء غرفة لتجميع القمامة أسفل محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور | صور

أنهت أجهزة حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، أعمال إنشاء وتجهيز غرفة مخصصة لتجميع القمامة بشارع هفرس، الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق الخدمية والحيوية.

وشملت الأعمال بناء الغرفة وصب أرضيتها خرسانيا، تمهيدا لتجميع المخلفات والقمامة داخلها ورفعها دوريا باستخدام معدات الحي، وذلك لمنع انتشار النظافة العشوائية وحظر إلقاء القمامة بحرم الشارع، بما يضمن الحفاظ على المظهر اللائق للمنطقة والتيسير على المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتكليفات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية مستمرة من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار تنفيذ حملات التطوير والنظافة الميدانية في مختلف الشوارع الحيوية، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات البلدية والمناطق السكنية بنطاق الحي.