3 آلاف جنيه في شهر .. الذهب يختتم أغسطس بمكاسب قوية اليوم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين 31 أغسطس، دون تغيير يُذكر، في ختام تعاملات الشهر، لكن المعدن الأصفر أنهى أغسطس على ارتفاع مقارنة بمستوياته في بداية الشهر، محققًا مكاسب ملحوظة في مختلف الأعيرة.

وبالمقارنة بين أسعار الذهب في أول أغسطس وأسعاره اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 434 جنيهًا، بينما قفز عيار 21 بنحو 379.62 جنيه، وزاد عيار 18 بنحو 325.25 جنيه، في حين حقق الجنيه الذهب أكبر مكاسب من حيث القيمة، مرتفعًا بنحو 3,037 جنيهًا خلال شهر واحد.

ارتفاع الذهب خلال شهر أغسطس

سجل جرام الذهب عيار 24 في بداية أغسطس 6,777 جنيهًا، مقابل 7,211 جنيهًا اليوم، بزيادة قدرها 434 جنيهًا للجرام.

أما جرام الذهب عيار 21، فسجل 5,930 جنيهًا في بداية الشهر، قبل أن يرتفع إلى 6,309.62 جنيه اليوم، محققًا زيادة قدرها 379.62 جنيه.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 من 5,083 جنيهًا في بداية أغسطس إلى 5,408.25 جنيه اليوم، بزيادة بلغت 325.25 جنيه.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 14 من 3,953 جنيهًا في بداية الشهر إلى 4,206.42 جنيه اليوم، بزيادة قدرها 253.42 جنيه.

أما الجنيه الذهب، فسجل 47,440 جنيهًا في بداية أغسطس، مقابل 50,477 جنيهًا اليوم، ليرتفع بنحو 3,037 جنيهًا خلال شهر واحد.

وسجلت أوقية الذهب في بداية أغسطس نحو 210,788.26 جنيه، مقابل 224,287.17 جنيه اليوم، بزيادة قدرها 13,498.91 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7,211 جنيهًا،

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,309.62 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5,408.25 جنيه،

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,206.42 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 224,287.17 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 50,477 جنيهًا.

وبذلك يختتم الذهب شهر أغسطس عند مستويات أعلى من بداية الشهر، مع تصدر الجنيه الذهب قائمة أكبر المكاسب من حيث قيمة الزيادة، بعدما ارتفع أكثر من 3 آلاف جنيه خلال شهر واحد.