مصر تستعد لاستقبال الرئيس الصيني.. مدبولي يضع اللمسات الأخيرة للزيارة

تستعد مصر لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج، في زيارة رسمية مرتقبة للقاهرة، وسط تحركات حكومية مكثفة لاستكمال الترتيبات النهائية للزيارة، التي تحظى بأهمية كبيرة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين.

وناقشت تفاصيل الزيارة والاستعدادات الخاصة بها خلال برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد، في ضوء أهمية الزيارة المرتقبة وما يمكن أن تشهده من مباحثات لتعزيز التعاون بين القاهرة وبكين في عدد من المجالات.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة الرئيس الصيني، بحضور عدد من الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي أهمية الزيارة المرتقبة في دفع مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والصين، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب المشروعات المشتركة القائمة، وبحث فرص جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية الصينية.

وتأتي الزيارة في توقيت مهم للعلاقات بين القاهرة وبكين، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط حرص متبادل على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني خلال زيارته الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس الاستعدادات المكثفة للزيارة حرص الدولة المصرية على تحقيق أقصى استفادة من هذه المحطة المهمة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات والمشروعات المشتركة، ودعم جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القاهرة وبكين خلال المرحلة المقبلة.