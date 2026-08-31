محافظ الفيوم والمفوض بتسيير أعمال الهيئة العامة للكتاب يفتتحان الدورة الأولى لمعرض كتاب أبشواي

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، والمهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، يرافقهما الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، فعاليات الدورة الأولى لمعرض كتاب أبشواي، المقام خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المقبل، بأرض المعارض بجوار حديقة الطفل بمدينة أبشواي، تحت شعار «معًا نقرأ.. معًا نرتقي».



جاء ذلك بحضور النائب صالح محمود، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة شيرين مصطفى، عضو مجلس النواب، والدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عزت، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة شيرين محمد محمود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، وياسمين ضياء الدين، مدير فرع ثقافة الفيوم، ونخبة من أدباء ومثقفي ومبدعي المحافظة.



وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم والمفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب أقسام المعرض المختلفة، الذي يضم أكثر من 3800 كتاب في مختلف المجالات. ويأتي تنظيم المعرض ضمن فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في إطار جهود وزارة الثقافة ومحافظة الفيوم لنشر الثقافة والمعرفة، وتشجيع المواطنين على القراءة والاطلاع والتعلم المستمر.



وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع الحضور، ووجه الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم معرض الكتاب، مؤكدًا أن معرض كتاب أبشواي لا يقتصر على كونه معرضًا للكتاب فقط، وإنما يكتسب أهميته من الفعاليات المصاحبة له، والتي تستهدف الوصول بالفكر والثقافة والمعرفة إلى المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.



وأضاف غنيم أن المحافظة آثرت تنظيم المعرض خارج عاصمة المحافظة، بهدف الوصول بالعروض الثقافية والفكرية إلى جميع أبناء المحافظة في مختلف المراكز، مشيرًا إلى أن تنوع الندوات والفعاليات المصاحبة للمعرض يفتح آفاقًا جديدة للمعرفة، ويسهم في تنمية الوعي الثقافي.



ولفت محافظ الفيوم إلى اهتمام الدولة المصرية بتنمية العقل الواعي والناقد، مشيرًا إلى أن الفكر لا يُواجه إلا بالفكر، وأن بناء الفكر يبدأ من خلال تنمية العقلية الناقدة، مؤكدًا حرص المحافظة على فتح نوافذ معرفية جديدة أمام أبنائها، لإثراء أفكارهم، وتنمية وعيهم، وزيادة مخزونهم المعرفي والثقافي في مختلف المجالات.



وأضاف أن المحافظة حريصة على التعاون مع وزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة لتنظيم الفعاليات الثقافية التي تصل إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، خاصة الشباب والأطفال، مؤكدًا أن نشر الثقافة والمعرفة يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، ويسهم في بناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع.



من جانبه، قال المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض أبشواي يأتي ضمن توجه الهيئة للتوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف المحافظات والمراكز والمدن، بما يضمن وصول الكتاب إلى أكبر عدد ممكن من القراء، وإتاحة إصدارات متنوعة بأسعار مناسبة للجمهور.



وأوضح يونس أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تعمل على دعم المشهد الثقافي خارج القاهرة، وإتاحة إصداراتها في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والعلمية والتاريخية، إلى جانب الاهتمام بإصدارات الأطفال والنشء، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه المعارض يمثل فرصة مهمة لتعزيز عادة القراءة وتشجيع الأسر على اقتناء الكتب.



ويضم المعرض مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب عدد من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، ويمنح أبناء مركز أبشواي فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات والاستفادة من الأنشطة والفعاليات الثقافية المصاحبة.

