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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل بدء الدراسة|وزير التعليم يوجه بمراجعة الصيانات وتسليم الكتب في موعدها وتحقيق الانضباط بالمدارس

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

في إطار احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اليوم، 3 مدارس جديدة بمركزي بنها وطوخ استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لأبناء المحافظة،

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بإفتتاح مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد رضوان الابتدائية بقرية جمجرة، بإدارة بنها التعليمية بمركز ومدينة بنها، والتي تبلغ إجمالي مساحتها 2306 أمتار مسطحة، وتضم 28 فصلًا، بواقع 4 فصول لرياض الأطفال و24 فصلًا للمرحلة الابتدائية.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل بالمدرسة، كما استمعا إلى عدد من أولياء الأمور والمعلمين، وأشادا بمستوى التجهيزات وجاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب، مؤكدين أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التعلم، بما يسهم في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

ثم افتتح السيد الوزير والمحافظ مدرسة عاطف الجبالي للتعليم الأساسي بزاوية بلتان، بإدارة طوخ التعليمية، والتي تبلغ إجمالي مساحتها 1750 مترًا ، وتضم 11 فصلًا، بواقع فصلين لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية.

واطلع الوزير على التجهيزات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيدًا بجودة الإنشاءات والتجهيزات، وموجهًا بضرورة الحفاظ على المنشأة التعليمية والاستفادة المثلى من إمكاناتها، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومنضبطة للطلاب، تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل شخصياتهم، إلى جانب تحقيق التحصيل العلمي المستهدف.

كما افتتح الوزير والمحافظ مدرسة فوزي الرفاعي الرسمية للغات بقرية العمار، بإدارة طوخ التعليمية، والتي تبلغ إجمالي مساحتها 1337.69 مترًا ، وتضم 14 فصلًا، بواقع فصلين لرياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، و3 فصول للمرحلة الثانوية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية والمعامل والمرافق التعليمية بالمدارس الثلاث، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، كما تابعا مستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة لخدمة الطلاب والمعلمين، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

وتوجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص الشكر والتقدير للدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على التعاون المثمر والدعم المستمر لجهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الوزير أن افتتاح المدارس الجديدة يأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة دعم وتطوير منظومة التعليم، والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متميزة لأبناء مختلف المحافظات، ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية ملائمة، وتقليل الكثافات الطلابية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في إنشاء المدارس وتجهيزها وفقًا لأحدث المعايير يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن الدولة تواصل بذل كافة الجهود لدعم تطوير العملية التعليمية وتهيئة بيئة تساعد الطلاب على التعلم والإبداع وبناء الشخصية.

تعليمات هامة قبل العام الدراسي الجديد

 

ووجه الوزير محمد عبد اللطيف مدير المديرية بالتأكد من الصيانات الشاملة لجميع المدارس ونسب تسليم الكتب للمدارس تمهيدا لتسليمها للطلاب خلال أول يوم دراسي، فضلا عن تحقيق الانضباط بالمدارس من خلال تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جهود السيد الوزير في دعم وتطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظة والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القليوبية.

وأضاف المحافظ أن جهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد  تشهد تكاتف جميع الجهات المعنية واستمرار المتابعة الميدانية للمدارس، للتأكد من جاهزيتها قبل بدء الدراسة، وضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطلاب.

وتشهد محافظة القليوبية خلال هذه الفترة احتفالاتها بعيدها القومي، الذي يمثل مناسبة وطنية لاستعراض ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة والاستثمار في بناء الإنسان المصري.

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
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