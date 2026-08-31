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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل 12 يوما من بدء العام الدراسي الجديد.. تربوي يحذر الطلاب من 10 أخطاء

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياسمين بدوي

حذر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، قبل 12 يوم من بداية الدراسة في المدارس ، من أخطاء يقع فيها الطلاب وأولياء الأمور وتؤثر بشكل سلبي على الاستعداد الجيد للدراسة ، مؤكداً أن هذه الأخطاء هي :

  • عدم تجهيز مستلزمات الدراسة بشكل مبكر(من زي، وكتب خارجية، وكشاكيل وكراسات وغيرها).
  • إهمال علاج أي مشكلات صحية لدى الابن قد تؤثر على تحصيله الدراسي مثل أي مشكلات في النظر أو السمع وغيرها
  • تأجيل أي إصلاحات في المنزل إلى ما بعد بداية الدراسة، ما يؤثر على تركيز الطلاب.
  •  الكلام السلبي حول المدارس والامتحانات والتقييمات وغيرها، مما يولد اتجاهات سلبية نحو الدراسة لدى الأبناء.
  • تجاهل البدء في تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ للابن مما يعوقه عن تنظيمها مع بداية الدراسة.
  • تجاهل البدء في تقليل عدد ساعات استخدام الأجهزة الرقمية من الان.
  • تجاهل علاج الأخطاء التي وقع فيها الابن خلال السنة الدراسية الماضية مثل تأجيله الاستذكار أو عدم حله الواجبات بنفسه وغير ذلك.
  • المقارنة بين نتيجة الابن ونتائج زملائه في السنة السابقة لأن ذلك قد يصيبه بالإحباط وخاصة لو كان الآخرون أكثر تفوقا منه.
  • التركيز مع الابن فقط على الحصول على درجات في التقييمات المختلفة؛ بل يجب التركيز في المقام الأول على التعلم واكتساب للمعلومات والمفاهيم والمهارات.
  • التقليل من أهمية المدرسة أو المعلم أو الانضباط في المدرسة، لأن ذلك قد يعرضه لعقوبات قد تصل إلى الفصل أو الحرمان من الامتحانات.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

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