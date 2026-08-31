محرمة شرعًا.. الأزهر يدين تجدد اعتداءات إيران على الإمارات والأردن ويدعو لوقفها

أدان الأزهر الشريف تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الاعتداءات السافرة وما تخلفه هذه الهجمات من تهديد لأمن المدنيين واستقرار المنطقة.

الأزهر يدين تجدد اعتداءات إيران على الإمارات والأردن

وطالب إيران باحترام قواعد حسن الجوار، ووقف الاعتداءات المحرمة شرعًا على جيرانها المسلمين.

ودعا الأزهر الجميع إلى ضبط النفس، والاحتكام إلى لغة الحوار والحكمة، والعمل الجاد والعاجل على وقف التصعيد، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والصراعات.

كما دعا الأزهر المولى عز وجل أن يحفظ دول المنطقة وشعوبها، وأن يقيهم شرور الحروب وعواقبها.