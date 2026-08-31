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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويؤدي طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال

الأقصى
الأقصى
أ ش أ

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال ، وأدى صلوات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته.

وأفادت محافظة القدس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن بن غفير تقدم اقتحامات المستوطنيين، حيث اقتحم العشرات منهم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة وأبواب المسجد.

وأدانت محافظة القدس الاقتحام، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، ومحاولة لفرض وقائع جديدة على المسجد وتغيير هويته الإسلامية.

وحذرت من خطورة استمرار اقتحامات المسئولين الإسرائيليين والمستوطنيين للمسجد الأقصى، مشددة على أن هذه الممارسات تأتي في إطار مخططات متواصلة لفرض السيطرة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ودعت محافظة القدس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، باعتباره مسجدا إسلاميا خالصا.

القدس وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير

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