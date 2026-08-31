تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن مفاوضات النادي الأهلي مع لاعبه ياسر إبراهيم، لتمديد عقده، شهدت أزمة؛ بسبب طلبات اللاعب بالحصول على منحة تعاقد أو تعويض عن العرض السعودي الذي وصله مؤخرًا من نادي الشباب، والذي رفضته إدارة النادي.



وأوضح في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن ياسر إبراهيم أبلغ إدارة الأهلي، إحترامه لقرارها برفض عرض الشباب لكنه في الوقت نفسه، طلب تعويضا عن هذا العرض ويُقدر بقيمة 10 ملايين جنيه.



واختتم أن ياسر إبراهيم طلب أيضا مبلغ لا يقل عن 35 مليون جنيه سنوياً للتجديد.