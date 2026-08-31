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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يفتح النار على الحلفاء: ننفق المليارات ومن طلبنا مساعدتهم رفضوا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه حلفاء الولايات المتحدة، منتقدًا الدول التي تحصل على الدعم الأمريكي لكنها لا تقدم، بحسب رأيه، المساندة المطلوبة لواشنطن في أوقات الأزمات.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تقديم الدعم إلى أطراف لا تقف إلى جانبها، مشيرًا إلى أن واشنطن تنفق مليارات الدولارات لمساعدة حلفائها، ومن بينهم دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» وكوريا الجنوبية.

وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت من بعض هذه الدول تقديم المساعدة، لكنها رفضت الاستجابة، معتبرًا أن استمرار تقديم الدعم من دون مقابل أمر لا يمكن أن يستمر.

وفي سياق الضغط على إيران، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن واشنطن تعتزم فرض مزيد من العقوبات الثانوية على إيران بشكل أسبوعي، على أن تبدأ الإجراءات باستهداف البنوك.

وقال الوزير إن الإدارة الأميركية توجه رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية، مفادها أنه «ليس من المقبول» امتلاك أموال إيرانية أو تقديم المساعدة للنظام الإيراني.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أمريكية تستهدف زيادة الضغط الاقتصادي على طهران، بالتوازي مع التصعيد العسكري والسياسي المتواصل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة واشنطن حلف شمال الأطلسي كوريا الجنوبية الضغط الاقتصادي على طهران

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