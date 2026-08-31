الأردن يعلن اعتراض 8 صواريخ وسط تصعيد إيراني أمريكي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، في أحدث تطور ميداني بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الصواريخ جرى التعامل معها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات، موضحا أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وقواعد الاشتباك المعتمدة.

ويأتي الإعلان الأردني بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدف قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، وقال إن العملية جاءت ردا على الضربة الأمريكية التي استهدفت جزيرة لارك الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري أن الهجوم استهدف، وفق روايته، بنى تحتية ومواقع عسكرية أمريكية داخل القاعدتين، في وقت تتواصل فيه تداعيات الضربة الأميركية على جزيرة لارك وتصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

وشددت القوات المسلحة الأردنية على استمرارها في أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي للمملكة وصون سيادتها وأمنها واستقرارها.